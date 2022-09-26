鄭家純的師妹鄭羽凡（亞亞），今（26日）發行首本寫真書《其實我有點壞》，她透露師姐鄭家純很照顧她，不止檢視她寫真書中的服裝，也出借自己的比基尼等衣物，就連拍照時的姿勢、性感表情都細心指導。會擔心2人被比較嗎？她說：「不會，師姐很資深，我有很多要拍攝的東西都會問她，而且我比較新，新鮮感比較多」。

她透露為了拍寫真書積極減肥，總共減了5公斤，目前體重45公斤，她苦惱表示當時不小心減到胸部，罩杯從大C縮水成大B，她也苦惱最難瘦的地方就是手臂，好友蘿莉塔則安慰她說手臂難瘦就代表胸部是真的。

鄭羽凡表示已經單身4年多，雖然期間有不少約會對象，但最後都因為失去新鮮感而無疾而終，自認感情雷達很弱的她笑說，有次曖昧對象們傳訊問她在哪，她沒有多想就把地點告訴大家，結果形成情敵群聚的窘境，隔天接到閨蜜電話，「妳怎麼可以都約在一起，他們差點打起來！」她才知道那些男生都喜歡她。

鄭羽凡今分享拍攝寫真書時，鄭家純都要提供意見。（千巡影世提供）

鄭羽凡表示至今都不敢讓阿嬤看寫真書，擔心阿嬤會誤會她是缺錢才來拍攝寫真，她坦言有銷量壓力，她也當場承諾只要寫真書二刷就會裸體跳海，期待快點兌現。