日本「男吹神」拓也哥於9月16日病逝，過去他曾在日本綜藝節目以「高速真空吸引」口技爆紅，曾秀出的「極速捏奶」絕技也讓觀眾印象深刻，如今消息傳出引來眾網友不捨，紛紛惋惜道「感謝拓也哥帶來的精彩」、「一代傳奇阿」。

拓也哥因錄製日本成人節目《矛盾大對決》爆紅，他的「高速真空吸引」口技，讓台灣與日本網友嘖嘖稱奇，他也因此打開知名度，直到2018年，他身體頻頻出狀況，先是因糖尿病導致傷口惡化，右腳小指截肢，後來又曾呼吸困難，緊急送醫，確診是心力衰竭。

拓也哥家人今（26）日透過他的個人部落格，發表離世訊息，表示他已於9月16日逝世。回顧他過往的事蹟，曾與波多野結衣合體尬口技的他，當時掀起轟動，被網友大讚是「夢幻共吹」；不僅如此，拓也哥也曾來台拍片，並秀出不為人知的「極速捏奶」絕技。

而享受此服務的男星正是演「花岡二郎」的蘇達，他曾透露：「我裸上身睡覺，睡到一半，拓也哥突然出現，指著我的奶頭，問我可以摸嗎？我禮貌性說好，他竟對我那裡又掐又轉，害我好尷尬。」演出同劇的波多野結衣不但沒有解圍，還大笑拿起手機錄影，讓蘇達一邊作勢遮胸「護胸」，惹得在場工作人員哄堂大笑。