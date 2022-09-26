中央流行疫情指揮中心宣布，10月1日起實施快篩實名制第六輪，並再度提供65歲以上長者、0到6歲學齡前幼兒，可至全台近5000家藥局免費領取5劑家用抗原快篩試劑；另今天起提供55到64歲原住民，每人免費領取5劑快篩，需持證明文件至戶籍所在地的指定地點領取。 至於一般民眾購買份數也將從原本的10劑放寬到30劑，但價格不變。

王必勝說明，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，每輪購買週期將固定為1個月，由於有些民眾需求量比較大，依此將購買份數從原先2份（10劑）增加為最多6份（30劑），並可分次購買（可代購），售價仍維持每份5劑500元。

至於0至6歲學齡前幼兒免費領用對象之出生日期為「2016年9月2日(含)以後出生」。另65歲以上長者免費領用對象則維持1957年(含)以前之出生日期。籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買/領取。

指揮中心指揮官王必勝表示，10月1日起再度免費提供長者及幼兒免費快篩，這是長者第二輪免費領取，幼兒則是第四輪，領取方式和地點都沒有改變；目前疫情仍在高原期，因此希望長者在疫情高峰期間有症狀盡快篩檢、陽性盡快領藥。

另外，55到64歲原住民今天起也可以免費領取每人5劑家用快篩，王必勝表示，為保護原住民健康，並加強有症狀篩檢，約有7萬人受惠，可至戶籍所在地的地方政府指定地點，攜帶戶口名簿或戶籍謄本領取。