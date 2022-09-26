周玉蔻日前指稱國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，當年緋聞女主角是張淑娟，張女26日前往台北地檢署控告周女，她情緒激動哭著說，她不認識周玉蔻，也沒有跟蔣孝嚴滾床，為什麼周可以一直用媒體的力量霸凌她？霸凌一個沒有麥克風的人，她要告到底。

張淑娟接受記者採訪內容近千字內容：十幾天天網路不停的霸凌跟媒體，她覺得非常的無辜，家人都不讓她出來，可是她真的住在台灣，她也不認識周小姐，把她所有照片都拿出來這樣子鞭屍，她是代表中華民國出去比賽的，還為國爭光過，她也沒有滾床，什麼什麼案又不是我的，明明妳是當時採訪的記者，怎麼可以睜眼說瞎話，一個媒體記者，一點專業素養都沒有，妳把別人的案子、髒水丟到我身上來。

她沒有人幫忙在家想自殺好多天了，她也沒有辦法吃，也沒有辦法睡，她沒有媒體早就沒有在這邊工作很久了，她播過球賽都知道什麼是實事求證，沒有經過當事人把人家照片這樣一直消費、一直消費、一直消費，對不對，含沙射影，周女含沙射影妳還指名道姓，她父母親今天如果還在，他們情何以堪，她沒有對不起中華民國任何一件事情。

她沒有跟章孝嚴滾床，她從當選到今天，一天都沒有跟他滾床。周玉蔻小姐，「妳不要再用我照片，打妳的知名度了。妳這麼漂亮，妳自己去打知名度，我連車馬費、通告費都不領的人，認真守法，我相信台灣百姓會還我一個公道。」她接到四方各地的人，她誰都不認識，她還去託一個王議員，且她今天才第一次才看到她。

沒有人要接受她的申訴，今天如果她不出來抗議，誰會幫她呢？我相信台灣的社會是正義、是善良的，你們任何的顏色我都愛你們，我也希望你們愛護妳們自己的中國小姐，你們把一個女生糟蹋成這個樣子，還說我是八大行業，我努力工作了30年，怎麼可以這樣子呢？

她今天要來家人都不讓她來，她們還在路上都很傷心，但是她感謝每一個任何願意幫我的人，今天如果她不講話，那個凶殺命案就是我，我就沒殺人啊，我連案子都不知道，我怎麼知道什麼哪一天，誰記得1999年誰在哪裡。

她只能說從1988年當選到今天為止，我跟你們講的什麼章孝嚴、什麼李孝嚴先生，我沒有跟他滾過床，周玉蔻小姐妳道歉是不夠的，妳利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，這樣子的新聞素質、素養，她覺得周女不OK，她做過高爾夫球賽，我不會亂講球賽桿數的。

所以她覺得台灣社會是非常正義，她謝謝每一個願意幫我的人。她今天按鈴控告，她不是緋聞的女主角，也沒滾床，請周女不要這樣子再消費她了，「妳知道用別人的照片是不道德的嗎？那是有肖像權，妳憑什麼網路上截我照片東說西說，連我考進華航都胡說八道。華航是有制度的，誰會飛一年就國際線，飛機機種由小飛機到大飛機，妳們都搞不清楚，而且什麼華信，我飛的時候都還沒有華信航空，我是1987到1989在上班的。」

張女說，每天都這樣含沙射影，周玉蔻小姐、蔡玉真小姐，她真的不認識，「如果妳有深仇大恨，不要對著我來」，她跟政治無關也沒選舉，又不選市長，她還連台北市的房子都買不起住在郊區呢，我住的是新店，妳們希望怎麼樣呢，殺人不過頭點地，媒體不要再殺人了。

她今天告到底，是因周玉蔻小姐，蔡玉真小姐太惡劣了，沒有人可以這樣霸凌一個人，她今天不講，妳知道收到的都是海外的親友說，「來我家住、避禍」。這是什麼禍呢？這是從天掉下來一個大石頭把人家整個砸毀，一個女生的清白，她很高興我活在中華民國，我跟你講，在古代她應該投井自殺死掉了，而且含冤莫白，她沒有臉去見我爸爸媽媽。

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