比利時聯邦檢察官表示，司法部長范奎肯伯恩遭遇綁架威脅後，警方本週末在荷蘭逮捕4名涉案犯嫌。

在比利時法語廣播電視台（RTBF）播放的影片中，比利時司法部長兼庫特萊市（Kortrijk）市長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）指責「販毒的黑幫」。

范奎肯伯恩表示，22日與聯邦檢察官通電話時，對方警告他有個以他為目標的綁架計畫。

聯邦檢察官昨天以遭遇嚴重「威脅」為由，加強對范奎肯伯恩的維安保護。

他們表示，有3人隨即在荷蘭被拘捕，比利時當局正設法引渡他們。位於海牙的荷蘭檢察官辦公室發言人表示，被拘捕的3人都是荷蘭人，年齡分別為20歲、29歲、48歲。

一名司法單位消息人士今天表示，與此案有關的第4名犯嫌在荷蘭被捕。

在比利時「最新消息報」（Het Laatste Nieuws）報導後，這名消息人士向法新社證實，他們於停在范奎肯伯恩位於庫特萊市住家附近的一輛車中發現自動武器。

范奎肯伯恩22日推文說：「我和我的家人都平安，我們會持續打擊組織犯罪。我們將投入比以往更多的人力和資源，我們永遠不會向暴力低頭。」

比利時檢察官辦公室表示，他們「上週被告知有潛在威脅」，因此展開調查。目前不會提供案情相關細節。