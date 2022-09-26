女星劉雨柔2017年宣布與格鬥選手黃育仁（Jeff）結婚後，仍經常登上各大綜藝節目分享夫妻相處之道及婚姻生活，受到大批觀眾的喜愛。不料，26日卻突然宣布與丈夫離婚，退回好友關係令外界震驚不已，不過劉雨柔其實早在8月便透露出「隨時做好單身的準備」以及老公私下的習慣，疑似就是兩人分開的導火線之一。

劉雨柔日前登上綜藝節目《小明星大跟班》，談及「女人最想離婚的原因」的主題時，就曾在節目中爆氣透露「老公不懂得拿捏與女生互動的分寸」，因老公是一名教練，最不缺的就是女學生，而兩人剛結婚的時候，老公還會每個月固定與一名女學生出去吃飯，讓劉雨柔無法接受曾為此不斷爭吵，但老公卻覺得她在無理取鬧。

另外，劉雨柔還曾發現老公回家後，T-shirt的肩膀處還沾有餘粉，讓她氣炸忍不住詢問對方這是什麼，當時老公則解釋是女學生下課後與她小擁抱打招呼所留下的，但劉雨柔不懂為何擁抱還要將頭貼在老公身上，互動實在太過曖昧，讓劉雨柔直批「劈腿外遇都是有前兆的」。

而沒想到節目才播出短短1個月，劉雨柔便在25日轉發老公的離婚聲明證實離婚消息，今日稍早她也再度PO文聲明稿表示「在這將近6年的婚姻裡，我們盡力扶持彼此網更好的方向發展和前進，但因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的購通知下，我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係」，並強調兩人接下來還是會以朋友的身分存在著，強調一切都沒有過多需要臆測的問題發生，希望不要因此事佔用社會資源，再談論此事。