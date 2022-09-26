台南市副議長林炳利病逝依法需補選，無盟林阳乙、國民黨蔡育輝有意願。（本報資料照片）

台南市議會副議長林炳利病逝，儘管任期只剩不到3個月，但議長郭信良26日指出，根據去年新修正的《地方立法機關組織準則》規定，必須辦理副議長補選，目前將先成立治喪委員會，協助家屬辦理後事，之後再邀請各黨團討論補選事宜。

無黨聯盟總召林阳乙已表達參選意願，並強調，因副議長任期短，加上他不再參選連任，如果由他出任副議長，並不會影響下屆有意爭取副議長的同仁權益，也最沒有爭議。

民進黨團總召劉米山則說，黨團會採一致的立場，將先經過內部討論後，再決定是否推出人選。

國民黨團發言人蔡育輝也認為，黨團內部將先開會討論公推1名人選，再與無盟黨團協商合推人選；萬一黨內同仁都沒有意願，他願意出來承擔。

市議會表示，根據新修正的《地方立法機關組織準則》第19條規定，直轄市議會、縣（市）議會議長、副議長，鄉（鎮、市）民代表會、山地原住民區民代表會主席、副主席辭職、去職、死亡或被罷免，應於出缺之日起三日內分別報行政院、內政部、縣政府、直轄市政府備查，並應於備查之日起三十日內補選，因此依新法副議長出缺必須辦理補選。