今年新竹縣客家藝術節10月1日在竹北市新瓦屋登場，縣府祕書長陳季媛（中）穿著客家風服飾與表演團隊一起走秀。（羅浚濱攝）

進入第5年的「漫步客庄」新竹縣客家藝術節，10月1日將在竹北市新瓦屋客家保存區登場，除了傳統表演藝術、草地音樂會、創意服裝走秀及農事體驗外，「移動式環境劇場」將成活動亮點！

今年客家藝術節由竹縣優秀傑出團隊艸羽田舞蹈劇場策展，26日進行活動宣傳，在舞團成員表演後，縣府秘書長陳季媛穿著客家風服飾與表演團隊一起走秀，敲鑼邀請民眾10月1日到新瓦屋「漫步客庄」！

陳季媛特別指出，今年客家藝術節的亮點「移動式環境劇場」，包含舞蹈走秀、行動雕像、吟唱詩人、戲劇互動等，讓民眾可以不只看演出，更成為演出的一部份。

10月1日當天，新瓦屋將化身為戶外環境劇場，民眾可以隨處漫步於巷弄之間的客家趣味場景，表演者或工作人員也會以客家風味裝扮其中，將客家文化的過去、現在及來的交替時空中，創造一幅當代感十足的客庄景象。

今年客家藝術節邀請到田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會、新竹縣客家武獅文化協會、新瓦屋客家花鼓隊、巴雀藝術、揚音樂集、木箱鼓Mr. One、艸雨田舞蹈劇場、新竹市欣蕾舞團等團隊參與演出。

另外，也邀請藝術家劉唐成、杜逸帆 、張淳菡、邱舒、游怡婷等人，透過各類型帶有客家元素的演出，引領民眾在新瓦屋享受客家氛圍與藝文氣息。

現場將安排藍染創意服裝走秀、故事說書與弦樂演奏、傳統表演藝術、草地音樂會、客家剪黏、農事體驗、童玩體驗、客家文創市集及客家阿婆傳統美食，讓民眾體驗好看、好吃、好玩的客家文化創意及趣味性，集章還有機會拿獎品。