蘋果是台積電3奈米的重要大客戶，然而有美系外資認為，新款iPhone 15手機可能延續iPhone 14在入門款與高階款搭載不同處理器的策略，可能影響台積電未來3奈米的收入，恐有4%的營業額受到衝擊。

iPhone 14系列新機正式亮相，其中入門款iPhone 14與iPhone 14 Plus仍採用上一代A15晶片，只有iPhone 14 Pro與Pro MAX才使用最新的A16晶片，被認為是想要管理成本與庫存，以應對經濟衰退危機與消費者需求驟降的難關。

科技新報報導，美系外資發布報告指出，台積電雖擁有技術優勢，但明年有可能會延續今年的策略，只有iPhone 15 Pro機型使用新晶片，代表台積電3奈米的收入恐會因此下滑，整體營業額4%受到衝擊，並下修明年的成長率至7%。

美系外資將台積電目標價從780元下修至720元，聯發科的目標價也從880降至800元，主要考量定價能力與毛利率的延續性，但兩間公司的長期產業地位仍相當穩固，因此評級仍優於大盤。

然而受到美股大跌、升息導致資金回流美國及經濟衰退風險升高等因素影響，台積電今（26日）股價重挫近2%，收在446.5元，險些跌破前低433元，今年以來已經從688元高點暴跌逾35%。