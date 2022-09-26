資深媒體人周玉蔻緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，點名前中華民國小姐冠軍張淑娟為女主角；張今日正式提告。國民黨台北市議員徐巧芯說，「本人即日起拒上老蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應」。

「像你這種嗜好，我一輩子沒聽過」。徐巧芯在臉書上說，昨天周玉蔻才說自己有被告癖，今天真的要被告就縮了，跑去「道歉」，但態度囂張根本是打算讓對方二度傷害。

徐巧芯說，跟這種惡質媒體人混在一起的就是民進黨台北市長參選人陳時中，這樣的惡人唯一支持的就是陳時中，甚至周玉蔻就是因為愛陳時中，為了讓他當選，才幹盡這些惡事。

她痛批，「民進黨上上下下這麼多人，面對老蔻的瘋婆行徑，竟無一人敢阻止，還繼續站在她的身邊，上她節目，支持力挺。」到現在周還沒有停手，假意道歉，實際上是加諸更多傷害，還要繼續抹黑別人祖宗十八代。

徐巧芯直言，民進黨已經被周玉蔻綁架，陳時中已經被周玉蔻綁架。「支持老蔻這些行徑的，儘管聽從她的指示投給陳時中，但絕對不包含我」，今年選戰主軸「玉時俱焚」，要讓利用媒體行惡的政治人物跟媒體人一起下去！

徐巧芯說，為什麼NCC如此放任惡毒老蔻利用媒體傷害無辜的人？「NCC= Need Co Co」。

徐巧芯並宣布，「本人即日起拒上老蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應」。