舊機抽新機加碼看這裡！為讓民眾增加將家中閒置的舊手機能夠回收循環，環保署「10月手機回收加碼活動」祭出回收點加倍、企業優惠加倍、抽獎獎項加倍等優惠，自今年10月1日起至10月31日止，至指定回收據點完成手機回收並登錄抽獎資訊，即獲得企業提供的加碼優惠，同時取得抽獎資格，獎項包含iPhone 14！

環保署為促進資源循環，鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月，據統計，2019年10月舊手機回收2.3萬支，2020年10月回收3.7萬支手機，2021年10月回收4.3萬支，有逐年增加的趨勢。

環保署今(26)日召開「10月手機回收加碼活動」記者會，今年度結合企業合作包含台灣三星電子、vivo、台灣小米、ASUS、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、統一超商、全家便利商店、PChome24h 購物、點子行動科技及各縣市環保局等，回收點擴大至 1.2萬個，期望以回收便利性、企業加碼優惠及抽獎活動，鼓勵民眾回收手機，朝回收5萬支手機的目標前進。

環保署副署長沈志修表示，台灣一年有650萬手機的營業量，去年全年舊手機回收量約76萬支，回收率約12％，比起歐美和日本等先進國家還稍微落後些。經分析和調查，有55.3％民眾把手機留在家中，民眾沒有積極配合手機的回收，首先民眾覺得不方便，不曉得要去哪回收；其次是資安；再者是沒有優惠促銷等誘因。

環保署呼籲，手機回收透過「檢」「刪」「排」3步驟，定期「檢」視家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店、門市回收管道等，民眾於活動期間至指定回收點回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，並於11月下旬抽出幸運兒。