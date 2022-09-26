拿下上季PLG總冠軍的台北富邦勇士，原定將於10月19日展開東亞超級聯賽首場預賽，沒想到東超主辦單位26日突然宣布，將從主客場制改成邀請賽制，富邦勇士有可能改在明年初前往菲律賓馬尼拉參加東超冠軍周，如果成真的話，勢必影響到PLG下個球季例行賽賽程，甚至可能必須暫時停賽。

以下東超新聞稿內容，『東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）宣布，受亞洲地區新一輪疫情影響，東亞超級聯賽正與各聯賽商討首賽季賽制調整為邀請賽會制。東亞超級聯賽著重強調以負責任的態度推進首賽季，以確保合作聯賽能夠在排除旅行風險的情況下正常運轉。

目前正在討論在馬尼拉舉辦「東亞超級聯賽冠軍周」的相關事宜。關於賽制細節，很快會有更多消息與大家分享。東亞超級聯賽首席執行官馬特（Matt Beyer）表示：「我們的使命依然是打造亞洲地區頂尖的籃球聯賽，為球迷們帶來豐富的娛樂體驗，共同提高亞洲籃球的水平。控制風險，以最負責任的態度推進賽季，為所有參與方減少不確定因素。」

東亞超級聯賽冠軍周將於2023年初在馬尼拉舉行，更多相關細節未來將進一步公開。預計在2023年秋季，東亞超級聯賽將啟動原計劃的主客場制。東亞超級聯賽的目標依然是，2025年在球迷數量和商業營收方面，成為世界三大職業籃球聯賽之一。欲了解更多東亞超級聯賽信息，請前往官網www.EASL.basketball或其他東超社交媒體平台。』