如何建立良好的人際關係，在生活或職場上都是一門重要學問。運勢命理網站《靈匣網》指出，生肖屬鼠、兔、羊者心地善良、情商高，擅長處理人際關係，因此人見人愛，不論是說話還是辦事都很討人喜歡。

【生肖鼠】

屬鼠的人雖然鬼點子多，但他們的情商非常高，不僅話說得恰當得體，讓人聽了心情愉快，辦事也十分俐落，讓人挑不出毛病，因此特別討人喜歡，身邊總有一大堆朋友繞著他們轉。

【生肖兔】

屬兔的人外柔內剛，十分優秀，他們能夠利用自身的優勢，來贏得他人的喜歡，更懂得為他人考慮，因此身邊總有許多朋友，此外他們頭腦聰明，不僅擅於思考問題，還勇於向他人學習，這樣的性格讓他們贏得許多人的稱讚，更收獲不少好人緣。

【生肖羊】

屬羊的人很聰明，做事有分寸，不會做出害人的舉動，加上他們心地善良，不僅擅長處理人際關係，還願意為他人著想，因此人緣不錯，大家也都很樂意幫助他們。屬羊的人腦袋靈活，總能想出不少好點子，這不僅為大家帶來益處，也讓他們備受矚目，人氣自然直線上升。