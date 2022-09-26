中央宣布邊境檢疫措施逐步鬆綁，高雄市衛生局為了避免登革熱病毒由境外移入擴散至社區，造成本土疫情流行，26日推動「高雄市登革熱決戰境外友善醫療方案」，制定5大策略，包括機場檢疫轉介站、設置國際友善醫療網、建立非具健保身份之國際移工獎勵辦法、加強市民於居家檢疫期間主動症狀監測及回報以及入境民眾居家檢疫登革熱病媒監控，設立防疫鐵網防止登革熱疫情再擴大。

衛生局邀請疾病管制署、醫師公會、藥師公會、國際友善醫療醫療院所、移工仲介工會及勞工局，共同啟動「高雄市登革熱決戰境外友善醫療方案」，除了強化社區防疫醫療防線、提高流行地區入境民眾自主健康管理意識外，也保障國際移工健康，降低傳染病群聚流行的風險。

「機場檢疫轉介站」為凡自登革熱流行地區入境民眾，有疑似登革熱症狀者，配合疫調工作並抽血，可獲得250元禮券。「設置國際友善醫療網」若集中住宿場域負責人發現國際移工與新住民朋友有相關等症狀，應立即協助就醫並通報衛生單位。

「非具健保身份之國際移工獎勵辦法」針對非具健保身份的國際移工，提供醫療支持，僱主或仲介人員於發病24小時內陪同移工前往醫療院所就醫完成通報，可獲獎勵金250元，如確診為法定傳染病，再頒贈2500元。

「加強市民於居家檢疫期間主動症狀監測及回報」具登革熱疑似症狀且符合自流行地區入境民眾，發病2日內主動進線回報本市衛生單位，配合防疫工作，頒發防疫禮券300元；如為身分為國際移工完成通報，協助就醫的仲介或僱主，再頒發防疫禮券300元；無症狀市民檢疫期滿3日內主動到本市衛生所採檢，頒發防疫禮券300元。

「入境民眾居家檢疫登革熱病媒監控」凡自東南亞境外移入民眾進入高雄市社區，衛生單位將對住戶進行家戶外孳生源檢查及清除工作。

高雄市將周三定為「防登革熱日」，持續進行社區動員全面針對各里列管高風險場域及家戶執行登革熱防治工作，市民平時應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，環境徹底清潔，消除病媒蚊。各公私場域所有人、管理人、使用人依法應落實主動清除積水孳生源，嚴控環境中埃及斑蚊等病媒蚊密度，防堵本土疫情流行。