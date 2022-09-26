花蓮某國中今天中午驚傳男學生從校內某大樓頂樓墜樓，警消趕抵現場，頭部重創，失去呼吸心跳，經送醫後仍在搶救中，但當時的巨大聲響，嚇壞不少師生，校方與縣府教育處已於第一時間介入釐清墜樓原因，並啟動輔導機制。

據了解，該生近日情緒無異樣，學習狀況也良好，今中午12時25分許被校內人士發現躺在血泊中，警消獲報趕抵現場時，發現該生已無呼吸心跳，經送往醫院搶救仍傷重不治，校方第一時間除通知家屬，也對發現的那名打掃學生啟動輔導機制，花蓮縣議員、市長參選人魏嘉彥接獲消息後，也趕赴現場關心。

經警方調閱監視器畫面，發現該生當時獨自一人上樓，且現場無外力破壞、打鬥痕跡，已拉起封鎖線，不過詳細墜樓事發經過仍待釐清，

教育處表示，校方還未提供詳細資訊，但已請督學前往了解，未來也會請校方的輔導老師及輔導諮詢中心介入，替全校同學進行個別輔導。

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