沈嶸（中）持續每月捐款做公益。（罕見疾病基金會提供）

發下「每月捐十萬，持續二十年」公益大願的命理師沈嶸，這次從100多位徒兒中挑選最優秀的兩位徒兒一起做公益，分別是占星專家大喜老師與戀愛成功學教練亞瑟老師，兩位也是沈嶸飛碟電台《沈嶸命相館》節目的固定班底，近來很多算命客都表示是收聽沈嶸老師的電台節目後慕名而來，希望能夠因此讓人生更好。

沈嶸說公益也是事業，因為若命理本業沒做好，就無法延續每月捐十萬的善願，所以一定要先打好命理業的基石，因此沈嶸有意將命理和公益事業傳承給大喜老師與亞瑟老師，跟隨沈嶸師父一同幫助台灣社會更加美好。

大喜老師在師父的幫忙下已經有兩間房，而致力幫徒兒圓夢的沈嶸老師九月又大方出手幫亞瑟老師買下基隆一間兩房含車位的美宅，為幫亞瑟老師一圓有房夢，沈嶸老師先行代付頭期款74萬，亞瑟老師僅需有錢再還即可，無須利息，此為沈嶸老師的「頭期款無痛買房方案」，是為了幫徒兒實現買房夢而推出的計畫。沈嶸老師說：「人人都想脫離貧窮，而擁有房子就是窮人變有錢的捷徑，但多數人都因湊不出頭期款，或即使湊出頭期款卻追不上通膨速度而買不了房子。這也是我願意出手幫徒兒圓夢的原因，畢竟買房要趁早，且越早越好，若現在我不幫，以後他們更買不了，因此我願意幫助我的徒兒們買房，不僅將公益精神拓展到公益團體，也擴展到魔法學院團隊，我目前已經幫助40多位徒兒買到房子，未來計畫將持續進行下去。」

本月，沈嶸老師捐款10萬元給「財團法人罕見疾病基金會」，資助「罕見疾病病友全方位照護計畫」，並加贈「魔法口罩80片」、「魔法洗衣精80瓶」、「沈嶸老師塔羅占卜優惠券50張」和「沈嶸老師著作30本」；另外，沈嶸老師加碼捐贈「社團法人中華民國紅心字會」「魔法口罩100份」。沈嶸老師的公益善行在今年9月已累計捐款360萬元、捐贈物資11805份，持續朝2400萬元總目標邁進。

罕病基金會多年來持續提供罕病病友醫療、生活、安養、學習與社會適應上等全方位照護，在台灣目前有18000個罕病家庭，尚有七成的病友無法接受有效的治療，僅能減緩病情惡化的速度，長期照護的花費成為病家沉重的負擔。罕病基金會捐款大多來自小額捐款，但因大環境經濟不景氣，導致捐款持續下滑，沈嶸老師期盼大家一起伸出援手，讓社會的溫暖能持續傳遞到台灣弱勢罕病家庭。