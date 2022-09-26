桃園市大園警分局三菓派出所員警26日凌晨巡邏行經菓林里一處住宅時，發現頂樓冒出陣陣濃煙及火光，員警趕緊通知住戶一同上樓滅火，所幸火勢及時被撲滅，沒有釀成更大的意外，住戶感謝警方的熱心幫忙。

大園警分局表示，三菓派出所所長胡信堯、警員程懷澤於26日凌晨，巡邏行經菓林里一處航空城拆遷戶時，發現該空屋頂樓冒出濃煙並伴隨些許火光，疑似發生火警，員警見該戶人家已搬離無人居住，但房屋頂樓與隔壁住戶相連，擔心火勢延燒釀災，於是趕緊通知隔壁的吳姓屋主，一同上樓用水桶將火勢撲滅，所幸現場無人傷亡也沒有財物的損失。

吳姓屋主表示，他與妻兒一同居住，再過幾個月就要搬家，由於通往頂樓的樓梯間放置一些棉花及木材等易燃物，他猜想可能是稍早在頂樓抽菸時，飄落的菸灰沒處理好因而引發火災，幸好員警剛好巡邏經過及時發現，否則若火勢持續延燒，全家人在睡夢中恐怕會來不及逃生，後果不堪設想，非常感謝警方的熱心，救了他們全家人的性命。