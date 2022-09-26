去年成軍的P. LEAGUE+高雄鋼鐵人陣容擁有多名新秀，有超齡演出拿下新人王的主力控球陳又瑋，也有拚勁十足的苦練型代表藍少甫，在跨聯盟比賽中投出超大號無效Logo shot的林均濠，在求學各階段的表現都是呈現逐年成長，相較於陳又瑋的「早熟」，林均濠無疑就是「慢熱型」代表，苦等穩定的上場機會，以期能破繭而出。

在鋼鐵人陣中，林均濠是本土體能王，在休賽季期間加強訓練個人技術，代表Rising Stars參加跨聯盟比賽，表現中規中矩，他在新賽季訂下一個「進到球隊輪替名單」的目標，期許自己新球季能比去年更加成長。

林均濠國小是田徑隊、國中是排球隊，但他其實有興趣的是籃球，國中就長到188公分，想進籃球校隊打球，偏偏就讀的國中沒有籃球隊，陰錯陽差進了排球隊，他抱持著在排球隊訓練敏捷性、爆發力與彈跳力的「練功」心態，為了高中進籃球隊「鋪路」。

林均濠會走上職業籃球員之路，又是另一個陰錯陽差的機緣。林均濠去參加新北耶誕城的活動，沒想到在過馬路的時候巧遇當時在泰山高中執教的陳志忠，在朋友的慫恿之下，他上前「搭訕」陳志忠並當場毛遂自薦，才開啟籃球人生。

雖然國小練田徑，但林均濠認為自己的運動細胞很差，高中之前始終處於未開發階段，只因自己長得高、腿又長就被抓去練跳高，但比他矮的同學都跳得比他高，他印象中參加國中校內四百公尺比賽，第一圈衝完，第二圈頭暈就用走的，他的體能是後天努力「操」出來的。

林均濠如願進入泰山高中後，每天就跟著學長操體能，他大喊吃不消，跑操場甚至跑到吐，往往是一整天都沒摸到球，他才意識到這是正規的籃球訓練，這一操也讓他的體能「開竅」，奠定隊上「本土體能王」的基礎。

升上高三之後，林均濠是第一次在甲組比賽登板，就是面臨泰山高中大換血，先在長耀盃小試身手，曾兩度繳出得分、籃板雙十成績，並單場抓下19籃板，但在HBL關鍵的12強拼8強的時刻，他在賽前練習扭到腳，為了不留下遺憾，他仍咬著牙帶傷上陣，硬撐把比賽打完，可惜結果仍不如己意。

林均濠考量家人因素，就近就讀台灣藝術大學，大一沒上場，大二頂替受傷的學長，首度上場就是先發上陣，整季打完留下4.1分、3.1籃板的成績，隔年則是5.3分、6.6籃板。升上大四的林均濠破繭而出，成為隊上主力，繳出平均數據「雙十」的13.3分、10.6籃板，另有1.9阻攻，還在對上國體時，在泰山學弟陳俊男面前獻出正式籃球比賽的「首灌」。

大四結束後，林均濠坦言一度不想繼續打球，曾去做外送員的工作，還被球迷認出來，也曾想過到公家機關上班，但教練勸他再留校一年，不要荒廢自己過去的努力，他深思後決定再留校一年，勤練外線投射與持球進攻能力，在大學最後一年交出36.6％的三分線命中率，對他進入職業的幫助很大。

林均濠升上職業之後，他體認到各隊都有大洋將坐鎮禁區，未來發展不會太多時間在內線，因此加了很多定點投射與空手切的訓練，希望能轉型到3號位，教練團也有協助加強持球進攻技術。

「以前在大學，想怎麼打就怎麼打，進到職業之後，想怎麼打就不能怎麼打。」林均濠說，進到職業讓他深刻感受到學生時期與職業的差別，他的首年給自己50分的不及格分數，覺得自己還可以進步的地方非常多。