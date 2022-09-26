台灣幾年內將進入超高齡社會，新北市議員金瑞龍認為，隨著高齡人口逐漸增加，敬老愛心卡的使用範圍務必要擴大，因此他在近期議會總質詢中，和黨團一致要求新北市府擴大敬老愛心卡的使用範圍，他也爭取將運動中心、泳池納入優惠項目，讓長者可以活動筋骨。

金瑞龍表示，台灣高齡人口漸增，他希望能實質幫助年長者及身心障礙者，方便他們外出行動，讓他們在空間、距離不易受限，因此他與國民黨團在議會總質詢時，一致要求新北市府擴大敬老愛心卡的使用範圍，把台鐵、計程車、YouBike及機捷等也納入優惠項目。

新北市長侯友宜則回應，市府會持續與中央溝通補助款扣額，並在財政可負擔範圍內，考慮納入台鐵、計程車、YouBike及機捷等運輸工具，目前傾向台鐵優先。

金瑞龍強調，除了台鐵、計程車及YouBike等交通工具外，他也向市府爭取，取消時段性限制，把國民運動中心及地區型游泳池也擴大納入敬老愛心卡優惠項目，讓年長者得以活動筋骨、健康樂活。

金瑞龍呼籲，新北市府應盡速與中央溝通，爭取免扣除補助款，這樣在各項預算執行上才能更加順暢，也能真正落實以人為本的友善城市。