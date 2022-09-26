台灣動物保護行政監督聯盟預告第3屆「友善動物傑出村里長獎」頒獎典禮將於10月4日「世界動物日」於立法院召開，動督盟表示，本屆保護的物種新增台灣白魚與陸蟹，動保行政事務應該落實到村里，如此便能創造對野生動物保育更容易落實的機會。

動督盟理事長王唯治表示，今年是第3屆舉辦「友善動物傑出村里長獎」，參與動保的面向再度創新、擴展，保護的物種新增台灣白魚與陸蟹，與其他相關主題結合的方式也不同，這也創造了對野生動物保育更容易落實的機會。

另外，在動物保護與野生動物保育傳統上有衝突的場域，也摸索出了兩者兼顧的可行模式，對未來解決野保與動保的衝突具有啟發示範作用，因此村里長關心動保是趨勢，也是必須走的方向。

王唯治指出，作為行政系統村里是我國最基層的行政單位，動保行政事務牽涉社會問題不同層面，其解決不應限縮在少數人、少數團體身上，也不應停留在縣市政府層級，應該落實到村里。

動督盟因此在10月4日「世界動物日」前夕公布，簡僑亨（桃園市龜山區文青里）、林宥岑（南投縣埔里鎮一新里）、張雅芳（臺中市太平區光隆里）、劉文寶（高雄市旗山區三協里長）與楊秀蘭（屏東縣滿州鄉港口村）榮獲第3屆「友善動物傑出村里長獎」，頒獎典禮將訂於10月4日世界動物日當天上午十點於立法院紅樓201會議室舉行盛大頒獎典禮表揚、當天會有跨黨派立委、官員與動保團體出席觀禮。

農委會林務局科長鄭伊娟表示，今年獲選的5位村里長與以往不同的是，從只關注動物本身的單一問題，進而連帶以環境面來思考，包括宣導禁用老鼠藥、提倡友善無毒的農業生產環境、從愛護動物的成果結合生態旅遊、落實犬貓絕育及控制數量，減緩浪犬貓與野生動物生存空間的衝突等，讓其他村里長看到未來在推動社區愛護動物的工作，更應將社區、村里的野生動物及周邊自然環境一同思考。

劉文寶為了保護家鄉投入反馬頭山廢棄物掩埋場運動，並與政府學術單位合作，發現馬頭山有保育類穿山甲、食蟹獴等，是少見完整淺山生態樣貌的地區，因而積極爭取成為國家自然公園。他還組織志工山林巡守抓盜獵與動物救援，防止動物被路殺，設置生態廊道。

楊秀蘭方面，她擔任村長之後，透過公私協力成立巡守隊保護陸蟹，募集寄居蟹的殼、種植林投樹營造竹節蟲的棲地空間、栽種蝴蝶食草吸引蝴蝶遷入。透過生態旅遊與教學，讓港口村朝向生產、生活、生態三生一體的社區發展，吸引青年返鄉。如今每年旅客數破萬。