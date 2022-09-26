隨著年紀增長，頭髮逐漸轉為灰白，某些人想靠保養品或化妝品逆轉白髮變黑髮，衛福部食藥署表示，頭髮變白後是無法被逆轉的，所以不要期待化妝品或其他宣稱能讓頭髮黑回來的廣告；想要讓白髮變黑髮，確實顯效的方式只有染髮一途。

食藥署在其臉書表示，頭髮外觀為黑色主要是靠「黑色素細胞」製造黑色素，當毛囊的黑色細胞老化凋亡，依目前科學資料是無法再復活、變年輕，因此頭髮變白是無法逆轉的。

食藥署並表示，民眾不要期待養髮化粧品能夠讓頭髮黑回來。目前想要讓白髮變黑髮，確定有效的只有染髮這方式，民眾勿再相信「逆白髮」、「黑髮青春還原」、「反轉白髮變黑髮」等的廣告用語。

食藥署並提醒，頭皮是毛囊最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑則可能出現如搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀，因此染髮前要注意選購有許可證字號的染髮產品、使用前要確認頭皮是健康的、看清楚如何使用後才能進行染髮、要以塗抹方式使用染髮劑、全心注意染髮後的皮膚狀況，每次染髮需間隔3個月以上。