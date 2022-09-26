麻豆女神艾秋有著火辣身材，在謎片中的精湛演技讓她勇奪最佳女優大獎，受到不少粉絲的喜愛，然而近日她遭陌生男子騷擾，一連多天徘徊在她租屋處外，還拿手機狂拍她的房間，甚至還到共用的洗衣間，疑似想拿走她的「原味內褲」，讓艾秋擔心發生不測，報案請警方處理。

根據《自由時報》報導，艾秋上月晚間在租屋處休息時，愛犬無預警狂吠，意外發現一名陌生男子拿手機朝她房間拍攝，立刻追出卻已不見蹤影，嚇得趕緊加裝監視器以防不測。事隔2日，陌生男改於清晨再度徘徊，而對方察覺有監視器後，竟拿衣物遮住鏡頭繼續打探，令還沒睡、就在房內的艾秋非常害怕。

事隔一日，變態男又不死心找上門，這次甚至闖到洗衣間，狀似想翻找艾秋的原味內褲，讓艾秋終於忍無可忍報警，據悉她懷疑犯案男子是同棟男住戶。

艾秋PO出與房東的對話紀錄，要求疑似兇手的男住戶搬離。(圖/艾秋 IG)

而稍早艾秋在IG限動PO與房東的對話紀錄，可見對方說有看見新聞報導，基於安危著想，願不收取違約金讓她搬離住處，且不必等合約到期隨時可搬；而艾秋這邊似乎不滿意這樣的做法，向房東要求讓疑似兇手的男子搬離，態度非常強硬，更以一段粗話怒嗆：「破房東給我閉嘴」。而目前尚不知房東回應。

艾秋今年2月從前輩吳夢夢(左)手中接過「最佳女優獎」。(圖/艾秋 IG)

據了解，艾秋的特色便是手上刺青，以及超完美的性感曲線，個性直爽的她，常在IG貼文或限時分享心情點滴，今年2月便貼出榮獲最佳女優獎的照片，只見她從前輩吳夢夢手中接過獎項，並謙虛稱能從對方手中拿下獎項意義重大，同時答謝粉絲對她的一路力挺。