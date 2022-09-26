林谷霖（左）投入洋菇種植後，這幾年收入逐漸平穩，成功開始職涯第2春，同時感情也迎來第2春，遇到能互相扶持的伴侶蕭麗君（中）。（張毓翎攝）

農會推廣部青農指導員謝翠玲（左）說，林谷霖（右）投入洋菇產業付出很多辛勞，農會會持續幫助他擴大銷售市場。（張毓翎攝）

「一步一腳印走，終究會看到美好未來！」來自台南市柳營區的林谷霖，10年前從兩棲特勤部隊退伍後，在因緣際會下，接觸洋菇產業，被他稱之為「菇類愛馬仕」的洋菇，屬於市售菇類價格最高的一種，卻很難照料，且投資成本高昂，剛開始種植之路並不順遂，家庭又遭逢劇變，但他終究是撐過來了，近年收入逐漸平穩，未來他期許跟著新政策食農教育，擴大產品效益。

43歲林谷霖從小看爸爸做鐵工辛苦賺錢，為減輕家裡負擔，高中畢業後，直接簽志願役長達12年，並在兩棲特勤部隊磨練，10年前因生涯規畫，選擇退伍返鄉。他說，當時回到家鄉，原本要承接家業鐵工工程行，但考量鐵工這行的利潤未如預期，還需長時間待在高危險性的工作環境中，因此決定轉行從農，種植經濟效益高的洋菇。

他回憶，剛踏出第一步時總是充滿熱情，但後來卻不盡人意，因技術不純熟，加上無經驗可尋，導致收成慘不忍睹，幾乎以賠錢收場，5年前更歷經離婚、剛出生女兒夭折等一連串打擊，讓他差點放棄洋菇事業，還好有家人們鼓勵，以及柳營區農會的輔導陪伴，總算熬過那段最艱困的時期。

為提高生產穩定性，林谷霖還報名台中霧峰農試所的菇類研習班，到彰化竹塘、南投集集拜師學藝，這幾年收入逐漸平穩，成功開始職涯第2春，同時感情也迎來第2春，遇到能互相扶持的伴侶蕭麗君，他感謝家人的支持，也謝謝柳營區農會總幹事陳右欣、農會推廣部青農指導員謝翠玲等貴人朋友的協助。

林谷霖說，目前生產出的洋菇，主要是賣給盤商，未來希望建立品牌，並搭配農會推廣展售，拓展銷售管道，也期待與學校合作舉辦食農教育課程，帶領學生認識洋菇先進設備、栽培方法和料理美味洋菇的小撇步。