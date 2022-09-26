蘋果公司將部分產線從中國撤出的腳步沒有停歇，該全球科技巨頭周一證實將在印度生產其最新的iPhone 14手機。

蘋果在本月早些時候發表備受期待的iPhone 14系列手機。這場發表會更著重於安全升級，而非華而不實的新技術規格。

蘋果發布聲明表示，新iPhone 14系列手機引進突破性的新技術和重要的安全功能，我們很高興將在印度製造iPhone 14。

摩根大通分析師預期，自2022年底開始，蘋果將把約5%的iPhone 14產能轉移到印度。印度是全球第二大智慧手機市場，僅次於中國。

摩根大通上周曾出具的報告指出，到2025年，蘋果約四之之一的iPhone可能在印度生產。考量地緣政治緊張局勢升高和中國嚴格的防疫封控政策，該科技巨頭將把部分產線從中國撤出。

小摩分析師並預估，到2025年，約25%的所有蘋果產品，包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods，料將在中國以外的地區生產，而目前這一比例只有5%。摩根大通分析師Gokul Hariharan在上周的報告中表示，鴻海、和碩等台灣供應商在蘋果產線遷往印度的過程中扮演關鍵性的角色。從中長期來看，我們也預期蘋果將把當地企業納入供應鏈。