饗賓餐旅集團旗下自助餐廳「饗食天堂」睽違10年重啟展店，25日於高雄夢時代9樓開出全台第11間「饗食天堂」門市，以全店536坪、400席座位的最大規模打造為品牌旗艦店，以「Next Buffet」概念瞄準親子及年輕客群。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，創立於2001年的饗食天堂以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮，20年間從料理價值升級，到美學價值提升，再到Buffet價值的創新，持續為顧客創造美好用餐體驗。

陳毅航指出，此次選定高雄夢時代購物中心，以「Next Buffet」為概念打造全台最大門市「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店，並以「饗食NEXT服務」、「饗食NEXT室裝」、「饗食NEXT美食」等三大概念延伸至全面顧客體驗。

「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店推出業界首創僅70公分的兒童專屬餐檯與餐點、以及5個萌度破表的「饗食小夥伴」品牌IP。同時，首次導入「一餐區一主題」規畫、「八大餐區」推出全新升級7.0菜色，以打造愉悅多元的視覺饗宴，提供極致百匯的多元體驗。

陳毅航表示，雖然仍處疫情期間，但「饗食天堂」睽違10年後再展新店，從顛覆玩味的創新室裝、用心體貼的兒童專屬餐台、港式餐車的經典玩味，八大餐區7.0升級菜色、萌味十足品牌IP等，均全力體現「All you can enjoy , Everyone can enjoy」的品牌精神與價值。

為歡慶「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店正式開幕，即日起凡至店內消費滿3000元，即贈饗食天堂首次推出的品牌IP「饗食小夥伴購物袋」乙個，數量有限，送完為止，iEAT會員則可使用iEAT愛吃點10點＋119元換購。