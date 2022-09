饗賓餐旅集團旗下自助餐廳「饗食天堂」睽違10年重啟展店,25日於高雄夢時代9樓開出全台第11間「饗食天堂」門市,以全店536坪、400席座位的最大規模打造為品牌旗艦店,以「Next Buffet」概念瞄準親子及年輕客群。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示,創立於2001年的饗食天堂以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮,20年間從料理價值升級,到美學價值提升,再到Buffet價值的創新,持續為顧客創造美好用餐體驗。

陳毅航指出,此次選定高雄夢時代購物中心,以「Next Buffet」為概念打造全台最大門市「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店,並以「饗食NEXT服務」、「饗食NEXT室裝」、「饗食NEXT美食」等三大概念延伸至全面顧客體驗。

「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店推出業界首創僅70公分的兒童專屬餐檯與餐點、以及5個萌度破表的「饗食小夥伴」品牌IP。同時,首次導入「一餐區一主題」規畫、「八大餐區」推出全新升級7.0菜色,以打造愉悅多元的視覺饗宴,提供極致百匯的多元體驗。

陳毅航表示,雖然仍處疫情期間,但「饗食天堂」睽違10年後再展新店,從顛覆玩味的創新室裝、用心體貼的兒童專屬餐台、港式餐車的經典玩味,八大餐區7.0升級菜色、萌味十足品牌IP等,均全力體現「All you can enjoy , Everyone can enjoy」的品牌精神與價值。

為歡慶「饗食天堂」高雄夢時代旗艦店正式開幕,即日起凡至店內消費滿3000元,即贈饗食天堂首次推出的品牌IP「饗食小夥伴購物袋」乙個,數量有限,送完為止,iEAT會員則可使用iEAT愛吃點10點+119元換購。