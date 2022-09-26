謎片導演圤智雨常在社群網站爆料許多幕後祕辛，日前一句「大部份的網美都是雞吧」，引起大批網友熱議，稍早更驚爆很多人氣高的網美都是「雞頭」，接著點名4位網美，還給出與她們有關的諸多線索，接著反問「你光顧過誰」，引起網友議論。

圤智雨稍早發文表示很多人氣高的網美都是雞頭，不間斷提供人選讓富豪去買，接著點名4位是「雞頭」的網美，還給出相關線索要外界推測，他指出L姓偏肉感的網美，對外號稱某巨乳版女偶像，不僅當窗口提供台灣網美給富豪，自己也有下海去賣，經營的飲食產業則是為洗錢而開，最有名的新聞事件就是「生日時收到買春客大客戶的百萬紅包」。

第二位L姓過氣網美，不僅提供朋友去賣，自己也淪為富豪玩具，不但非有錢人不交往，也常常當小三，最廣為人知的新聞事件就是被官方醫療機構打臉說謊，本身並沒有代表作，第三位則是R開頭，長居新馬的老網美，長期幫花場推廣台灣論壇網美去新馬一帶賣，雖然沒有任何代表作，但是作為雞頭的爆紅事件為「某N性大尺度網美」。

圤智雨最後一位點名某K姓網美，指出對方長期經營「本土神明仙女人設」，以假靈異體質聞名，長期提供本土辣妹給土豪信徒，由於開價經濟實惠，可以說是南部色胚客最愛，引發網友好奇這些網美究竟是何許人也。