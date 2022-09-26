洪佩瑜昨在台北Legacy舉辦演唱會。（何樂提供）

洪佩瑜的「明室」演唱會昨（25日）台北Legacy最終站，當年同為選秀節目《超級偶像5》戰友艾怡良驚喜獻聲，2人對唱〈Forever Young〉讓滿場粉絲陶醉不已，2人從當年比賽結束至今未曾同台，竟然在10年後聚首，艾怡良坦言過去2人都沒有聯繫，直到3年前才在錄音室巧遇，聽聞這次終於要發片，她笑稱「有一直偷偷問她在哪，也該回來唱歌了」，更形容：「我在心裡描繪了這個人（洪佩瑜），她都沒有變，一樣很乾淨、很執著。」而洪佩瑜心中的怡良則是「一直很有方向感的人。」

艾怡良與洪佩瑜是當年的冠亞軍，有別於昔日競爭關係，如今艾怡良已是金曲歌后，2人珍惜過往革命情感，見面時給彼此一個深深的擁抱，彩排時洪佩瑜更是難掩激動情緒數度淚崩。洪佩瑜昨在台上誇讚艾的〈Forever Young〉寫得太好了，面對敲碗邀歌合作？艾怡良樂見其成：「她需要我，我就在這，未來可以一起討論寫一首歌。」

談起當年比賽點滴，艾怡良認為：「我比較在意舞台表現，佩瑜一直很專注自己情感，不譁眾不取寵，我們類似的地方，應該是兩人心裡是暖的，心中充滿愛與和平，心裡很像孩子一樣，希望世界簡單善良一點，她專注著自己美好想法去建築，我是挑戰各種事情，會尖叫、飆高音，在過了10年後我才得到佩瑜10年前的心態。」

艾怡良更鼓勵她：「你要去談戀愛，女人過30歲都很精彩，會有更多的人生體會，就算被甩也是很美的。但不是為了愛而愛，而是心裡要有愛的感覺。」然而洪佩瑜對於愛情依舊隨緣：「難說啦，想要也不一定有，跟著我的時間走，沒遇到也不會覺得很悲慘。」