宜蘭縣長林姿妙今（26日）上午出席鯖魚節記者會，邀請全國朋友一起前往體驗鯖魚美味及參加趣味闖關活動，感受傳承數百年的鯖魚文化。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南方澳漁港為台灣三大漁港之一，鯖魚漁獲量位居全台之冠，素有「鯖魚之鄉」之稱。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第26屆的2022南方澳鯖魚節將於10月1、2日，在南方澳第三漁港西岸廣場舉辦，此次再度結合「鯖魚祭」遶境踩街儀式，祈求漁民出海豐收、滿載而歸。宜蘭縣長林姿妙今（26日）上午出席鯖魚節記者會，邀請全國朋友一起前往體驗鯖魚美味及參加趣味闖關活動，感受傳承數百年的鯖魚文化。

南方澳漁港為台灣三大漁港之一，鯖魚漁獲量位居全台之冠，素有「鯖魚之鄉」之稱；故行政院農業委員會漁業署、宜蘭縣政府與蘇澳區漁會為推廣鯖魚文化，將南方澳鯖魚節、鯖魚祭，2個具有在地特色的活動結合盛大舉辦，象徵出海豐收滿載而歸。

縣府海洋及漁業發展所指出，今年特別在活動第一晚施放璀璨高空煙火、點亮星空；還有鯖魚造型點綴的橡皮艇體驗競賽活動，以利推廣海洋休閒產業、促進漁村觀光發展；藉由「混水摸魚」及「鯖魚大樂透」等趣味活動方式，體驗漁民的辛苦，盼連帶增加南方澳鯖魚節的行銷量能，帶動地方漁業的經濟效益。

漁發所表示，透過「食魚教育」認識漁業知識及正確的食魚觀念，推廣吃食物鏈底層的魚類，對整個生態較有幫助，像是鯖魚就是很好的選擇，也能促進地方的永續發展；2天活動還能享受在地文化舞樂表演及當地美食市集。

此外，停辦一年的「鯖魚祭」，其大魚遶境文化踩街及「丟包子」重要儀式，將上千包子撒向天空，為魚民祈福、象徵豐收，今年皆強勢回歸，秉持回饋感恩的精神，邀請民眾共襄盛舉；相關活動資訊可查詢蘇澳區漁會https：／／www.facebook.com／suaofish001 。