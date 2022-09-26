台東池上本月18日發生芮氏規模6.8強震，嚇壞許多正在花東旅遊的遊客。一名網友日前分享她的遭遇，民宿老闆竟在地震發生後「勸他們不要回去了」，不僅願退費，還幫他們把行李寄回家，超暖舉動引網友暴動，「一定要用新台幣讓別人再也訂不到空房」。

原PO在臉書社團透露，她訂了9月17日至19日花東3日遊，預計池上住兩晚，結果18日當天地震發生後，他們人正在台東市，民宿老闆考量安全，直接通知他們不要回民宿，不僅退費還幫忙寄行李。原PO臨時改行程，搭火車轉高雄再北上，「真的很感恩遇到這樣好的人，祝大家平安喜樂」。

其他網友紛紛敲碗，希望原PO分享哪一家民宿這麼佛心；據了解，民宿位在池上，Google評價近200則、有4.7顆星。「這種民宿一定要用新台幣教訓他們」、「老闆好貼心，還幫忙寄行李」、「要是我當下也不敢繼續待」、「真的，平安最重要」、「老闆將心比心，好人有福報」。