人不要臉天下無敵？一名女網友在臉書揭露，婆家仗著住在公寓一樓，不僅霸佔公寓門口停機車，就連公寓對面也拿來停轎車，公寓旁空地則是未經同意自行改建成曬衣場，而老公也不覺得這行為不妥，讓她好傻眼。

這名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露婆家住在公寓的一樓，但整家人的行徑宛如路霸，包括住處門口、對面與隔壁的空地，全被婆家強行佔用拿來停車。

女網友表示，婆家的住處門口永遠停滿自家人機車，空隙處則會放上三角錐，住對面的空地則用來停放婆家的轎車，若轎車駛離，婆婆還會交代將一輛機車移至該處佔位，另外住處隔壁空地，則被擅自改建成曬衣場兼停車場，惡霸的行為讓她很傻眼，但為人媳婦不好說嘴，嘗試向老公溝通時，老公竟也不覺得佔位有何不妥，還直呼，「住一樓這些就是我們的啊！」

文章曝光後，多數網友看傻眼，紛紛留言砲轟，「又一個自以為買一樓附周邊土地路權的」、「大地任我霸」、「的確是不要臉的最大，整個馬路都是我的停車場」、「妳能做的就是檢舉，大義滅親」、「真不要臉，匿名檢舉」、「跟我加惡鄰居一樣佔地為王。」