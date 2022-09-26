禁止甲類大客車進入之路段為瓊林保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段，請旅遊業者及遊覽車業者共同配合(圖／金管處提供)

參訪之大客車可於瓊林里辦公處前停車場或戰備坑道出口鄰近廣場臨停熄火，或採彈性機動調車，以維聚落安全(于家麒攝)

金門瓊林是傳統閩南聚落群，村內的古厝、祠堂、戰備坑道及風獅爺更是觀光客必訪之處，載客參訪之甲類大客車常發生隨意停車及擋路情形，不僅影響村民生活，且易損毀聚落內舖面等公共設施。

為維護聚落安全，金門國家公園管理處邀集金門縣政府、金門縣旅行商業同業公會、瓊林里辦公處及瓊林村社區發展協會等相關單位共同現勘，公告自111年10月1日起，瓊林聚落由保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段全面禁止甲類大客車進入。

參訪瓊林聚落之大客車可於里辦公處前停車場或瓊林戰備坑道出口鄰近廣場臨時停車熄火，或採彈性機動調車方式，以維護聚落安全。

金管處表示，依國家公園法第13條第7款規定，禁止將車輛開進規定以內之地區，自公告生效日起，甲類大客車如擅自通行及停放保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段，將依違反國家公園法案件裁處辦理，請旅遊業者及遊覽車業者共同配合，以營造優質安全旅遊環境。