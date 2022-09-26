邵雨薇出席新書分享會。（重版文化提供）

邵雨薇出席新書分享會。（重版文化提供）

邵雨薇出席新書分享會。（重版文化提供）

邵雨薇去年底發行個人首本新書《致，一直過於努力的妳》，分享邁入30歲的生活哲學，她25日舉辦新書分享會，與粉絲分享寫書心得、新書創銷售佳績的喜悅，也暢談近期生活點滴。邵雨薇從去年底發了新書後就工作滿檔到今年底，不僅拍了3部戲劇、1部電影，更一口氣接下保養品、服飾、鞋子、手遊、家電、連牙套等12個代言，食、衣、行、娛樂全包辦，堪稱2022廣告代言女王！果真如書名《致，一直過於努力的妳》預言般，認真努力工作累積經驗實力，讓她笑說：「寫完這本書後，感覺又更忙了！」

為了感謝粉絲支持，邵雨薇特別把最近用底片相機拍出的生活點滴集錦「私房照」當成禮物送給現場粉絲朋友，讓粉絲更了解她的所思所想，結果讓粉絲意外發現作品中有她的男友吳慷仁入鏡其中，讓拿到的粉絲樂不可支，直呼幸運，更感受到滿滿的愛！

這張萬中選一的照片原來是兩人一同出遊泰國時她在無意中拍到男友閃過鏡頭的照片，邵雨薇表示：「其實這次送給大家的照片都是我用底片拍的照片，從一開始學的傻瓜相機、到後來萊卡甚至哈蘇拍的照片都有，當然泰國的照片也有，這些照片記錄著我生命中不同的片刻，想透過這些照片傳達各種愛的感受；用『愛的視角』去拍我身邊的人事物，像是我家的貓咪、我妹妹，當然他不小心入鏡的照片也是，這張是我去泰國玩的時後意外拍到的作品，覺得很有感覺，所以就留下來當紀念。」

私底下愛寫作也愛玩攝影的邵雨薇從念書時就愛用拍立得拍照，後來更一路從傻瓜相機玩到萊卡、底片相機甚至哈蘇相機也有接觸，她透露自己除了拍風景，最愛拍的就是「人」，「對我來說，人就是最美的風景，透過風景襯托出『人味』，是最好的照片。」

努力工作也期許自己能努力「玩」的邵雨薇9月初終於放了自己7天假跟男友吳慷仁去泰國玩，她透露這趟旅程都是她親自一手包辦所有行程規劃，更表示：「這次規劃的行程都很CHILL，有去到我們想去吃的餐廳，玩到想要玩的景點，覺得很棒！」

邵雨薇也透露最近將有機會「斜槓」當攝影師，她笑說：「跟粉絲首次分享這個小秘密，但只是稍稍斜槓玩票性質，大家可以期待一下。」未來有機會出攝影集或辦展覽？有著處女座龜毛個性的她表示；「出攝影集這個部分就再說啦！我想要累積夠多作品，而且要拍到我滿意且值得紀念作品，才有考慮出攝影書、做展覽，不想為了做作品而去刻意去拍東西，想從生命中去累積一些值得紀念片刻再來構思攝影作品。」

邵雨薇也分享一張自己側拍一位朋友穿著「愛」字印在T恤上的照片，她表示：「這張是我覺得很特別的照片，照片上有個『愛』，中間的『愛』那個少了心，而他頭上剛好個紅燈，讓我聯想到，如果有『心』，那個愛就會變成就會變成綠燈，很特別的照片。」

有很多粉絲特別提到對於新書中讓自己受到啟發的心得，甚至把這本書當成「心靈雞湯」教科書，現場很多書打開都是貼滿紙條做筆記，還有粉絲說遇到煩惱時後任意翻書開示，讓邵雨薇感動到一度紅眼眶。