桃園機場公司26日在客服信箱發現一封匿名恐嚇信，發信人聲稱他已在桃園機場放置炸彈，要求台灣停止一切台獨活動，由於前美國務卿蓬佩奧將於26日晚間抵台訪問，兩件事有無關連仍待釐清，這也是今年度桃機再度接獲電子恐嚇信，航警局在接獲通報後，已派員警加強在桃機公共區域巡查。（陳麒全攝）

桃園機場公司26日在客服信箱發現一封匿名恐嚇信，發信人聲稱他已在桃園機場放置炸彈，要求台灣停止一切台獨活動，由於前美國務卿蓬佩奧將於26日晚間抵台訪問，兩件事有無關連仍待釐清，這也是今年度桃機再度接獲電子恐嚇信，航警局在接獲通報後，已派員警加強在桃機公共區域巡查。（陳麒全攝）

桃園機場公司26日在客服信箱發現一封匿名恐嚇信，發信人聲稱他已在桃園機場放置炸彈，要求台灣停止一切台獨活動，由於前美國務卿蓬佩奧將於26日晚間抵台訪問，兩件事有無關連仍待釐清，這也是今年度桃機再度接獲電子恐嚇信，航警局在接獲通報後，已派員警加強在桃機公共區域巡查。（陳麒全攝）

桃園機場公司26日在客服信箱發現一封匿名恐嚇信，發信人聲稱他已在桃園機場放置炸彈，要求台灣停止一切台獨活動，由於前美國務卿蓬佩奧將於26日晚間抵台訪問，兩件事有無關連仍待釐清，這也是今年度桃機再度接獲電子恐嚇信，該封恐嚇信25日中午就寄到桃機客服信箱，因假日資訊人員未上班，所以到26日上班時間才發現，航警局在接獲通報後，已加強在桃機公共區域巡查。

機場公司表示，26日在桃園國際機場旅客意見信箱收到一封爆裂物恐嚇留言信件，其中提及「立即停止一切臺獨活動」，桃機公司立即依照程序通報航空警察局及相關單位，並請航警局、機場保全加強巡邏，同時機埸各駐站責任區加強安全巡查，留意可疑人士及不明遺留物即時通報，確保旅客及工作人員安全。桃機公司後續仍將提高戒備、加強巡檢，並配合航警局偵辦作業應處。

桃機公司上一次收到電子恐嚇信的時間是今年的8月2日，時間點接近美國眾議長裴洛西即來台訪問，當日的客服信箱就收到電子恐嚇信，信中表示「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警局接獲機場公司通知後，循線追查恐嚇信來源，但警方追查後發現恐嚇信來自境外IP。

今年3月4日，前美國務卿蓬佩奧應遠景基金會邀請來台訪問4天，行程安排會晤蔡英文總統、賴清德副總統等人，蓬佩奧在相隔逾半年後，將於26日晚間再度應邀來台訪問，桃園機場客服信箱就再度收到匿名恐嚇信「要求台灣停止一切台獨活動」，兩者間是否有關連，仍待調查釐清。