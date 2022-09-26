今年國慶日連假為10月8日至10月10日，台南觀光工廠嘉年華做為親子旅遊年度盛事，下半年由虹泰水凝膠世界觀光工廠打頭陣，預計10月9日舉辦「QQ水凝膠公益健走嘉年華」，現場將集結台南各大觀光工廠及特色店家組成的好物市集、公益健走、DIY體驗以及YOYO家族-香蕉哥哥與葡萄姐姐帶動唱等精采活動，目前報名人數將近500人，反應相當熱烈。

台南市長黃偉哲表示，觀光工廠嘉年華不只深具育樂性及教育性，同時擁有各項DIY互動體驗，讓小朋友在玩樂中也能學習到各項知識及豐富感官體驗，非常適合親子來遊玩。

本次嘉年華由虹泰水凝膠世界觀光工廠舉辦，不只有各項精彩表演，現場將舉辦「公益健走」活動，目前報名人數將近500人，民眾反應相當熱絡，只要參與者每人健走1公里，大會就將代捐10元作為社福公益款，完走5公里共捐50元，不只可培養運動習慣，更可愛心做公益和參加市集活動創造3贏。

台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，近年來推出的「觀光工廠嘉年華」活動受到民眾熱烈支持，今年下半年預計將接連辦理2場次的嘉年華活動，第1場10月9日於虹泰水凝膠世界觀光工廠辦理「QQ水凝膠公益健走嘉年華」。第2場預計於12月於華美光學eye玩視界觀光工廠辦理「eye水有夢華美光學嘉年華」，精彩主題有健走活動、音樂表演、好物市集及各項DIY體驗，絕對讓民眾玩得物超所值。

台南市經發局長陳凱凌表示，台南觀光工廠目前共有23家，主題豐富多元，深具知識性及娛樂性，未來將會繼續協助觀光工廠升級轉型，連假期間不只觀光工廠嘉年華，現在來台南遊玩還可以參加「台南購物節」抽獎活動，登錄消費滿100元以上發票就可獲得抽獎機會，且觀光工廠更是購物節指定特約店家，消費更可獲得抽獎序號雙倍送優惠，越早登錄中獎機會越高。(記者張雅雲/台南報導)