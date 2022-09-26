嘉義市中小學聯運今天開幕，會旗進場。（廖素慧攝）

嘉義市中小學聯運各校代表隊參加今天的開幕典禮。（廖素慧攝）

2022年嘉義市中小學聯合運動會26日在東區體育館盛大開幕，並連續舉辦8天賽事，共14項賽項，預計有4239人參加比賽，選拔出明年全國中等學校運動會代表選手，市長黃敏惠期勉透過推動融合體育活動，讓孩子們共好。

嘉義市中小學聯合運動會自26日開幕，至10月3日閉幕共8天，有田徑、游泳、羽球、足球、網球、桌球、排球、籃球、躲避球、柔道、跆拳道、特奧滾球、木球及角力等14項競賽項目。

志航國小首先表演「熱情活力Amigo」，帶動開幕式的熱鬧氣氛，接著大業國中表演「舞動青春嘉義愛你」，舞出創意與氣勢，為此次賽會帶起蓬勃的朝氣。

黃敏惠表示，嘉義市是愛運動的城市，市府辦理各種體育活動鼓勵民眾運動健身，學校的選手平日也勤於訓練，每有比賽都全力以赴，這次中小學聯合運動會市府也積極推動融合體育，希望讓需要協助的孩子與一般的孩子一起運動、合作與學習，讓孩子們一起共好。

黃敏惠說，因而這次特別安排「2022年全國身心障礙運動會」特奧滾球金牌選手羅翎瑄，與「2021年暨2022年獲選為15歲青少年桌球國手」的戴博鈞，一起擔任聖火傳遞的任務，象徵嘉義市推動融合教育的決心及成果。

市府教育處表示，此次中小學聯運賽將選拔出代表嘉義市參加2023年全國中等學校運動會的優秀選手，還有年底即將舉辦諸羅山盃國際軟式少棒賽，也是全國少棒比賽的盛事，歡迎大家觀賽，為選手們加油打氣。