香菜的評價兩極，有些人非常愛吃，有些人卻連看到都覺得討厭，不過亞東醫院骨科醫師陳鈺泓、北醫泌尿科醫師戴定恩指出，香菜其實富含營養價值，並列出了4個香菜的好處，包含能增加免疫力、酸化尿液、促進鈣質吸收，還有豐富鈣質能預防骨質疏鬆。

戴定恩、陳鈺泓在臉書粉專發文表示，根據研究顯示，一個人對於香菜的喜好，其實是由基因決定的，有些人覺得香菜很香、很好吃，也有人覺得香菜很臭而不願入口，但無論如何，香菜本身的營養價值非常高，他們也列舉了其中4種好處。

●增加免疫力

香菜的維生素C比番茄多3倍，有助提升免疫力、抵抗病菌。此外香菜還有豐富的維生素A、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂，營養價值很高。

●酸化尿液

香菜內含有的維生素C可以使尿液酸化，抑制泌尿道細菌滋生。雖然弱酸性比較不利泌尿道細菌生長，但還是要多喝水。

●預防骨質疏鬆

香菜有豐富鈣質，可以預防骨質疏鬆。植物性食品是好的鈣質攝取來源，因為動物性來源常會吃下過多脂肪，所以用香菜來代替補充，也是不錯的選擇。

●促進鈣質吸收

香菜有豐富的鎂元素，可以幫助鈣質吸收、穩定肌肉與神經。

除此之外，營養師杯蓋也曾提到，吃香菜的好處多多，它不但富含抗氧化劑，能幫助抗癌和增強免疫力，且有益心臟健康，可以降低血壓與低密度脂蛋白（LDL）濃度，還可能改善腦部相關疾病，例如腦部炎症、增加記憶力，同時也能促進消化和腸道健康，並有預防感染和抗菌的效果。