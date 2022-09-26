有民調公司26日發出的各縣市民調數據，其中苗栗縣長選情，以民進黨參選人徐定禎最高領先其他人。對此，無黨身分參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦說，民調顯示有4成民眾不表態，代表民進黨執政荒腔走板，才讓選民不願碰觸政治議題。

鍾東錦表示，各界公布的民調數字，他都非常重視，但這份民調當中有4成的民眾不願意表態意見，代表民進黨執政荒腔走板，讓民眾不想碰觸政治議題，但還是呼籲鄉親，面對強勢高壓的民進黨，一定要勇敢站出來，只有團結集中選票，爭取各方的支持跟合作，並且「棄謝保鍾」，才能夠守住苗栗藍天。