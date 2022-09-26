受到美股指數持續回測新低，亞股表現不佳的影響，台股早盤也持續表現弱勢，前波低點13,928點被跌破，指數再創波段新低，由於台幣重挫，外資資金出走，台股終場加權指數下跌340點，收在13,778點，成交量為2,178億元，國安基金防線被跌破。

標普全球公布9月製造業採購經理指數初值，由51.1回升至51.8，優於市場預期的51。

不過，美國企業活動在9月份連續第三個月萎縮，9月份標準普爾美國綜合採購經理人指數初值由前月的44.6，向上攀升4.7點，至三個月高點49.3，指數低於50榮枯關鍵水位，顯示雖然萎縮程度趨於溫和，主要因為訂單回升以及通膨進一步走軟，但整體復甦仍未達擴張水準。

歐元區9月經濟活動再度放緩，加劇對於經濟衰退即將發生的預期。綜合PMI8月時跌至48.9，在9月進一步跌落至48.2，PMI數值也低於50，代表經濟前景欠佳，且歐元區8月份通膨率持續攀升至9.1％，創歷史新高，市場預估，歐元區今年底通膨率可能達到兩位數。因此，在歐美製造業仍低於50以下，顯示第四季經濟前景仍不佳。

國泰證期協理簡伯儀指出，本周美國聯準會官員將紛紛發表談話，預期鷹派言論將持續在盤面發酵，市場對經濟陷入衰退的憂慮升溫，美元指數持續突破113以上，創下20年高點，台幣盤中重貶，盤中一度來到31.9元，挑戰32元整數關卡，使得台股表現弱勢，指數跌破前波低點13928點，國安基金防線失守，由於近期台幣走勢弱勢，預期台股短底仍未形成。

另外，在指數破底下，店頭市場出現加速補跌，收盤跌停家數明顯多於漲停家數，中小股補跌顯示市場信心明顯潰散，預期在國際股市、匯市尚未止穩下，短線操作相對保守。