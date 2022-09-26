通膨、中美角力及俄烏戰爭，衝擊市場需求趨緩疑慮，惟化工族群東鹼(1708)、材料-KY（4763）、南寶（4766）、三福化（4755）、奇鈦科（3430）、上品（4770）、晶呈科（4768）及上緯投控（3708）則因貿易戰、戰爭催化供需吃緊、行情攀高及轉單利多，前三季營運穩步墊高。搭配成本原料壓力趨緩、第四季營運有望持穩走堅，成為族群攻堅表態標的。

材料-KY受惠大陸新增客戶、既有客戶拉貨，以及東歐新客戶出貨，營收活絡攀高；第三季營收可望改寫新高，第四季生產及出貨排程也有望維持第三季高檔水準。

南寶因鞋材接著劑業務動能活絡，前八月營收為同期新高。因應供應鏈在地化趨勢，電子黏著材料已開發偏光板、觸控面板光學接著劑等相關產品，半導體晶圓切割膠帶開始出貨。

俄烏戰爭未歇，晶呈科特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，前7月EPS2.4元，超越去年全年。第三季預估特殊氣體出貨鋼瓶數從5,491支（47L鋼瓶當量）推升達5,650～5,850支，Laser gas／氖混氣市占率朝雙位數前進。

上品因今年半導體製造設備市場可望創新高，突破1,000億美元，拉升高階氟素應用需求，訂單能見度達明年上半年。

三福化TMAH（顯影劑）回收二廠擴建工作第三季完工，PHBA產能去瓶頸化臨近完成，年產再增1,500頓；柳科廠將新增N2O（氧化亞氮）生產與銷售業務；擬再建設純化廠與調配廠。

奇鈦科受惠紫外光吸收劑/穩定劑市場成長，上半年營收、淨利、毛利與EPS齊創同期新高。下半年續朝車用、航太、食品包裝、醫療等新應用及高毛利原創產品開拓，部分產品開始註冊增量，提高出貨規模。

上緯下半年風電葉片樹脂可望走出上海封城干擾，葉片與整機廠拉貨動能改善；環氧樹脂跌勢未歇，有助毛利率提振。另，出售海能風電予外商，依施工進度，下半年可望增添里程碑金額認列。