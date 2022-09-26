在需求持續下滑和美元走強的擔憂籠罩下，周一倫敦鋁價跌至逾18個月來新低。

倫敦金屬交易所（London Metal Exchange,LME）3個月期鋁價格稍早前下跌0.8%，報每公噸2,148.50美元，創下2021年3月以來新低。與3月7日、逾6個月前觸及的歷史高點4,073.50美元相比，該合約價已將近腰斬。

上海期貨交易所（ShFE）交易量最大的10月期鋁價格一度跌至每公噸18,325元人民幣（約2,557.75美元），創下9月8日來新低。

今年早些時候鋁價曾經大漲，因俄羅斯入侵烏克蘭，令市場擔心主要生產國俄國的供應可能中斷，以及電力成本飆漲迫使歐洲數家冶煉廠關閉，加劇了供應短缺的疑慮。

然而全球央行大幅升息、全球經濟增長前景轉弱，以及美元創下20年新高，使LME以美元計價的金屬需求受到打擊。

花旗分析師出具報告指出，高電價和高利率恐將破壞工業生產，且不利於鋁的用量。這將導致「去庫存」，主要地區的溢價下滑就是證明。展望未來，隨著歐洲走向衰退，未來兩季的終端鋁用量也將受到影響，而任何的關廠公告都可能帶動價格突升，但我們認為這樣的反彈都將無以為繼。

稍早前LME銅價跌至每公噸7,311美元，創下7月22日以來新低。鋅價跌1.2%，報每公噸2,972美元，鉛價跌0.3%，報每公噸1,798.50美元，而錫價小漲0.3%，報每公噸20,300美元。

上海期鎳下跌4.3%，報每公噸186,340元人民幣，期錫跌3.6%，報每公噸177,630元人民幣，期鋁跌2.2%，報每公噸18,315元人民幣，期鋅跌2.7%，報每公噸24,290元人民幣。