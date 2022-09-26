配合2050國家淨零路徑政策，為打造零碳能源系統，提升能源系統韌性，進而開創綠色商機成長，其中新興潛力資源的發掘，為能源開源政策的首要任務。經濟部預計自112年起，擴大投入前瞻地熱資源先期探勘之量能，邀請國內地球科學、地質資源相關校系，籌組「地熱探勘學研合作平臺」，於26日上午簽署合作備忘錄。希望藉由大平臺之人才、技術及探勘資訊的交流，來加速國內地熱資源確認，促進探勘技術發展及專業人才培育，朝永續利用地質資源的目標邁進。

經濟部表示:政府投入先期地質探勘，降低後續廠商進場投資風險，為地熱資源豐富的國家常用來促進地熱發展的策略之一，尤其我國位處板塊交界的複雜地質環境，若要掌握地下資源並永續利用，更需要借重地球科學專業知識，積極發展探勘技術及培育在地人才。

地調所表示：依地質法，政府單位有義務調查國土自然資源，並公開調查成果，滿足民眾知的權利，也為國家能源利用及地方發展提供選項。過去一年半來，地調所與相關機關和在地政府合作，並與民眾溝通協調，建立示範調查案場，經由地面調查研判地熱潛能區位，目前已在大屯山、花蓮及臺東，接續啟動地質鑽探工作。

為加速開拓能源資源量能及發揮地熱分散式再生能源之特點，預計至明年地調所將累計有8處探勘場域，其中5處為新增，視既有地下地質資料的完整性，推動不同探勘階段的調查。屆時將邀請學研團隊、地熱探勘開發相關產業界、國內外專業技術機構等合作參與投標。依據「地熱探勘資訊平臺」之網站資料供應辦法，未來將公開地熱潛力場域地質調查相關資訊，增加國內外廠商投資意願，有利於各級政府推動地方地熱能相關產業發展，加速達成推動零碳能源之目標，邁向2050淨零之路。