北市公共工程優質獎頒獎典禮今在新北市政府舉行，新北市長侯友宜頒發個人貢獻獎給予捷運局副總工程司林逸羣、科長涂貫迪及新工處主任秘書黃崇豪。（蔡雯如攝）

新北市公共工程優質獎頒獎典禮今在新北市政府舉行，今年有20件工程參與角逐，最終選出10件工程獲獎，包含土城員和段青年社宅、藤寮坑溝、瑞三礦業選煤廠等，新北市長侯友宜也頒發個人貢獻獎給予捷運局副總工程司林逸羣、科長涂貫迪及新工處主任秘書黃崇豪，侯友宜表示，新北市公共工程都是從頭規畫，品質管理與永續層次結合，希望團隊繼續努力，讓新北市成為宜居幸福城。

侯友宜說，他都有現場看過大部分獲獎工程，公共工程從設計管理到品質優化，甚至涵蓋環保生態節能減碳、防災觀念，相當不容易，新北市公共工程數量多，今年為了鼓勵小而美的優質工程參賽，將工程規模區分為四級辦理評選，100萬元以上的工程就可報名參賽，因此也讓大眾看到許多亮點設施。

侯友宜也鼓勵工程人員，人生目標不是做高官，而是看完成留下什麼事，像是他擔任刑警時，在意的是破了多少歷史大案，得以為家屬伸張正義，或許別人不會記得，但卻是光榮的標誌。

工務局指出，本屆公共工程優質獎已邁入第20年，除了重視品質管理、進度管理、具耐久性與容易維護管理等指標，今年也將節能減碳、防災與安全、環境保育及創新科技運用等項目納入評分。

得獎工程包含城鄉局的「土城員和段青年社會住宅工程」；新工處的「光榮國小校舍整建工程」、「汐止區公八部分用地新闢工程」；養工處的「北門街人行時空廊道改造工程」、「忠孝國中人行及通學環境改善工程」；水利局的「藤寮坑溝／大窠坑溪水環境營造工程」；高灘處的「浮洲共融暨全齡遊具工程」；觀旅局的「瑞三礦業選煤廠修復工程」等。

特別的是，農業局「竹筍搬運道工程」是今年最小的獲獎工程，以三生（生態／生產／生活）的設計底蘊，營造農民、遊客食農教育和環境教育場域，並串聯觀音山各項景點，打造出當地農村產業與經濟效益

最大規模的獲獎工程則是捷運局「安坑輕軌機電系統工程」，為三環六線一部分，除了周延新北市境內整體輕軌系統的相容擴充，也延伸淡海輕軌設計成果，提升國產國造配備使用比例。

採購處表示，新北市公共工程優質獎希望透過評選，鼓勵優質廠商及專業技術人員參與公共建設，激勵公共工程單位，讓更多優良廠商、工程人員投入建設，繼續打造安居樂業的智慧環境。