曾榮獲中華民國小姐冠軍的張淑娟，近日被周玉蔻點名是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的「開房間」對象，今日憤而向周玉蔻提告，採訪影片流出，讓網友看完直呼「思維邏輯超好，完全不輸現在網紅。」

今日，張淑娟一現身就忍不住爆哭，用哽咽的聲音表示自己這幾日遭受網路霸凌，身心靈都受到嚴重影響。她直言周玉蔻是用媒體力量遮掩弱勢聲音，痛批周玉蔻毫無媒體素養。此段採訪影片被各大媒體爭相報導，就有網友看完影片在PTT 發文問卦「張淑娟是不是思維邏輯很好。」

貼文內容表示，他很為張小姐難過，一個好好的人莫名被抹黑，還被剝奪發言的聲音，不過就算是情緒崩潰痛哭，可她在抽泣地同時還是發音標準，口齒清晰，內容妥適，邏輯清楚明白，將訴求的東西明確點出。使貼文者尤為稱讚張淑娟的口條能力。

網友在PTT上表示張淑娟的邏輯很好。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友在底下熱烈留言回應，紛紛表示對張淑娟的支持，表示過去選美比賽不只要評分外貌，儀態、口條都有要求。不像現在網紅，只要身材好一些、穿著清涼一點，就有大批粉絲支持。「口條清晰是基本的。中國小姐不只看長相，端儀，頭腦裡面也要有東西」、「不像那些網紅明星假奶無腦」、「輾壓現在網紅。」