要買到理想中的好房，除了靠現場觀察，讀懂「不動產說明書」更是關鍵。信義房屋提出「三大必看重點」，從謄本產權基本資料、土地使用分區，到特殊屋況及周邊重要環境設施，只要從這三個面向著手，不僅有助拼湊房屋的真實樣貌，更能降低買、賣雙方因認知落差所造成的交易糾紛，順利買到理想好屋。

信義房屋是全台最早推出不動產說明書的房仲公司。為幫助消費者讀懂裏頭每項資訊背後所代表的意義，信義房屋也特別列出三大必看重點。

第一是建物用途、面積、建材、建築完成日等「謄本產權基本資料」。信義房屋鑑價部說明，地政機關建物謄本登記用途若非住家用，恐無法適用自用優惠稅率；若現況未依建物登記用途使用，可能會因違規使用而被限令恢復原狀及罰款；也應注意建物登記面積是否與現況有明顯落差，以免產生價差。

此外，若建材種類或屋齡過久或土地持分短少，恐影響貸款的核貸成數；若房屋有被限制登記，則須確認能否在過戶前排除，避免無法移轉。因此，讀懂「謄本產權基本資料」可說相當必要；另外，也建議多留意房屋產權相關內容，例如是否遭占用、二胎借款等。

第二項重點是土地使用分區。信義房屋鑑價部指出，消費者除要確認土地是否屬於不得作為住宅使用的工業區或商業區，若土地使用分區為道路用地、綠地等，可能會有遭徵收的風險。尤其土地使用分區影響了土地利用的強度，若是購買土地或老舊透天，因日後可能會有重建的需求，因此必須更加留意。

第三則是特殊屋況及周邊重要環境設施。消費者可從不動產說明書中了解房屋是否曾發生凶殺、自殺或其他非自然死亡的狀況；另外，包括房屋是否有傾斜、輻射、海砂、鋼筋外露、蟲害蛀蝕的情形，也能從中掌握。

信義房屋製作不動產說明書，曾榮獲第七屆國家品質優良案例獎，並通過ISO9001國家品質認證，近年也陸續導入網路自動查詢、電子公文函詢、特殊屋況自動過濾、系統防呆、資料偵錯、圖像辨識、文件自動傳輸等「E化製作流程」，以提升交易安全、滿足客戶安全的需求及權利。

信義房屋提醒，在不動產交易過程中，為預防糾紛，房仲業與委託人簽訂契約後，就應製作不動產說明書，詳細記載房屋現況、權利關係、契約條件等重要事項，提升交易資訊的透明度，讓買方能藉此充分了解房屋資訊，這是法規明訂的。而透過詳閱如同房屋的「身分證」的「不動產說明書」，更能確保消費者安全、順利買到心目中的理想好屋。