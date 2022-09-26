榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化超過30年，今年以「天上‧人間‧桃花源」及「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，苗栗縣長徐耀昌26日頒獎表揚榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興等人，感謝他們對客家戲曲的貢獻，也祝福他們勇奪傳藝金曲獎各項大獎。

第33屆傳藝金曲獎獎項分為出版及戲曲表演類兩大類，今年有822件作品報名，共有42組優秀創作者及91件作品入圍，將於10月29日角逐19項獎項殊榮。

今年榮興工作坊「天上‧人間‧桃花源」入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，陳芝后以客家大戲「花囤女」入圍最佳演員獎，鄭榮興則以「天上‧人間‧桃花源」及「花囤女」分別入圍最佳音樂設計獎，雙喜臨門，表現亮眼。

徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體。在鄭榮興等人的帶領下不斷創新與突破，傳承客家戲曲，而「天上‧人間‧桃花源」以及「花囤女」分別講述牛郎織女、童養媳的故事，在榮興客家採茶劇團詮釋演出下，能夠獲得第33屆傳藝金曲獎入圍肯定，實為苗栗之光，期待榮興客家採茶劇團能帶領年輕人從培養興趣到成為專業，共同為客家文化傳承努力，只要是「榮興出品必屬佳品」。

榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興表示，入圍對於劇團、演員等所有幕前幕後的工作人員來說是最大的肯定，也是大家努力打拼的最好成績，感謝所有觀眾的長期支持。今年他的兩部作品皆入圍最佳音樂設計獎，鄭榮興分享，他從小接觸戲曲音樂，但戲曲的音樂設計與普通作曲不相同，不同的戲曲要有不同的音樂來配合、設計，包括唱腔與氣氛音樂，而現今戲曲有許多創新與跨界合作，必須加入新的元素，他也將繼續學習、創新，帶給觀眾更多更優秀的作品。

文觀局指出，榮興客家採茶劇團多次進駐「國家戲劇院」演出，並到國外巡迴公演，資深藝師帶領年輕新秀，老幹資枝一同登台演出，重現傳統客家採茶戲的藝術風采，將傳統客家採茶戲推向國內外舞台。

今年榮興客家採茶劇團更是進駐客家圓樓，將其轉型為「臺灣客家八音戲曲推廣中心」，預計10月24日開幕，期待為苗栗高鐵站的發展注入一股活泉，並且持續推廣傳承客家戲劇，吸引更多民眾來看客家大戲。