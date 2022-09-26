中華民國法官協會由司法院黃瑞明大法官率領詹森林大法官、司法院余欣璇研究法官等，以第一級會員國身分與會，參加在以色列首都臺拉維夫舉行的國際法官協會年會（法官協會提供）

中華民國法官協會由司法院黃瑞明大法官率領詹森林大法官、司法院余欣璇研究法官等，以第一級會員國身分與會，參加在以色列首都臺拉維夫舉行的國際法官協會年會，今年與會之會員國超過70國，共有300名來自各國法官協會之正式代表及67名隨員參加會議，中華民國法官協會暫定於明年9月16日至21日在台北舉辦國際法官協會年會。

中華民國法官協會於去年IAJ之中央會議，經會員國通過舉辦明年該會成立70週年慶祝活動及第65屆年會。黃瑞明大法官在中央會議以英文致感謝及邀請詞，洪純莉法官則以法文簡介臺灣，並現場播放由「看見.齊柏林基金會」授權、齊柏林導演拍攝之「美麗台灣」影片。

黃瑞明大法官也誠摯邀請與會代表明年來台參與盛會，獲得無數代表鼓掌喝采及詢問；黃瑞明大法官並自以色列法官協會會長Yaron Levy先生手中接下舉辦會旗，會議於死海地區之沙漠晚宴中圓滿結束。