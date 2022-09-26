家住台中的59歲廖姓男子，常利用假日獨自騎乘機車到桃園回到曾經居住過的家，未料日前他在深夜時發現遺失自己裝有證件、皮夾及現金的後背包，只能求助警方，桃園市龍潭警分局高平派出所員警沿途尋找，最後在龍潭區中豐路段路邊找回後背包，順利交還給失主。

龍潭警分局高平派出所依照廖男陳述背包遺失過程，發現他將背包放置於機車後方紙箱上，可能是未固定綁好才會掉落，因深夜視線不佳，最後調閱監視系統確認遺失物掉落路段，立即在附近沿途找尋，終於在龍潭區中豐路段（台三線）路旁尋回了背包。

廖男說，自己從台中沿著台三線前往桃園南崁，在返家途中行經龍潭區中豐路段時有停下休息，回到家中才發現自己隨身攜帶的背包不見了，裡面有多張證件、存摺及現金，原本心想錢掉了就算了，可是背包裡有這麼多證件擔心遺失後會遭人冒用而衍生其他問題，另背包中的皮夾是妻子所贈送，深具重大意義。

警方研判背包掉落的路段周邊沒有住家且夜間視線昏暗，應該還在馬路上，警員葉雲翔及蔡孟霖等2員隨即進行地毯式搜尋，因當下是深夜時段視線不清，易發生危險，過程中葉員駕駛巡邏車並開啟警示燈在後方照明及警戒，果然在道路路邊，尋獲男子所掉落的背包，確認後依規定協助發還給廖男領回。