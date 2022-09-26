根據本報報導，我國採購高端疫苗共500萬劑，其中60.1萬劑屆效報銷60.1萬劑，浪費高達5億元；前國健署署長邱淑媞指出，疫苗有剩可以送，政府為何直接報銷？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，贈送疫苗給友邦要考慮和處理的面向很多，並非廠牌的問題。

邱淑媞質疑，疫苗為何不贈送給國外，而是任由它報銷？王必勝先是謝謝邱關心此議題，接著洋洋灑灑列出4大面向，說明贈送疫苗的困難之處。

王必勝表示，我們曾經送過索馬利蘭10幾萬劑的疫苗，從國際上得到的經驗是，必須經過原廠同意，看看合約上是否有同意，其次是受贈國也要通過該疫苗的緊急使用授權（EUA），以及接受國是否有需求，例如去年5月疫苗短缺，後來陸續供給穩定，大家不一定有需要，且送疫苗需要品質保證，從運送到儲存都需要配合；基於這些原因，送人家疫苗不是想像中這麼簡單。

前台大感染科醫師林氏璧25日在臉書發文表示，高端取得國際認證的路看來不是很順遂。對此王必勝表示，最主要就是參加世界衛生組織（WHO）的團結試驗，目前還沒看到結果出爐，相信還在做數據分析研判，「我們也一直在注意相關進度」。