在台積電進駐高雄市後，已經帶動一波房價。且87期重劃區之後，導致岡山房地產上揚，房價每坪已經突破30萬元。對於第102期重劃區於2024年竣工後是否將再帶動當地房價上漲，高雄市地政局對此表示，樂觀其成。

高雄市副市長林欽榮26日下午出席岡山區的第二個公辦重劃區動土典禮，第102期重劃區面積約為5.89公頃，原為致遠新村及曉風新村未改建眷村土地，鄰近航空教育館。配置1.76公頃的公共設施用地，包括道路用地及1處公園兼兒童遊戲場用地，並提供住宅區4.13公頃。這也是岡山繼87期重劃區之後，第2個重劃區。

高雄市地政局長陳冠福說，此重劃區與房價沒有絕對關係，房價講求的是供需，不是市府去開發一塊區域，就會帶動房價。且此區域是軍方的地，處於閒置狀態，軍方也願意配合，因此做土地重劃。對於未來此處是否規畫社會住宅，還將視有無需要，再與軍方洽談。

林欽榮表示，近年來大岡山地區發展迅速，岡山位於路竹科學園區、橋頭科學園區等半導體S廊帶樞紐，且配合楠梓產業園區整裝待發，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，加速城市經濟發展。