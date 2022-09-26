黃頭亞馬遜鸚哥頭部微黃色，非常鮮艷。（新北市動保處提供）

新北市動保處今年7月接獲民眾檢舉，三峽區一處鐵皮屋內時常有奇怪狗叫聲，疑似虐狗，經動保人員現場查看，雖未發現犬隻，卻查獲44隻保育類野生動物黃領帽亞馬遜鸚鵡及黃頭亞馬遜鸚哥，遂與保七總隊組成聯合查緝小組，以涉嫌騷擾保育類野生動物將呂姓飼主依野生動物保育法移送偵辦。

聯合稽查小組現場共查獲29隻黃領帽亞馬遜鸚鵡及15隻黃頭亞馬遜鸚哥，呂姓飼主供稱，這批鳥是在10多年前購買取得，每隻鸚鵡都有證書。但經動保處人員比對，持有證書數量與現場鸚鵡數量不符，經查飼主將所有鸚鵡關在鐵製鳥籠，限制其自由活動，已涉嫌騷擾保育類野生動物，全案依野生動物保育法由保七總隊偵辦後移送。

據了解，黃頭亞馬遜鸚哥與黃領帽亞馬遜鸚鵡原產於中南美洲，棲息於熱帶稀樹草原、落葉林等，大部份棲息在低海拔的環境，多成群或一小群活動，由於棲息地嚴重破壞，以及人為盜捕猖獗，使野外數量大幅下降，黃頭亞馬遜鸚哥及黃領帽亞馬遜鸚鵡都是農委會公告第1級保育類野生動物，非基於教育或學術研究目的，且未經主管機關同意，不得再行繁殖，在其族群量未逾環境容許量前，未經主管機關許可，不得騷擾、虐待或其他利用行為，人工飼養個體亦同屬保育類，飼養須登記，且不得任意繁殖、買賣。

動保處表示，民眾在購入動物前應確認該物種是否為公告保育類，以及是否有合法來源證明，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物不得任意飼養、繁殖、買賣等行為，若於公告前持有則須登記；任意飼養、買賣保育類野生動物已違反野保法第35條規定，最重可處5年以下有期徒刑。